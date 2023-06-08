Финансовый аналитик Беляев рассказал, как рецессия в Еврозоне повлияет на российскую экономику

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал данные Евростата, согласно которым вся зона местной валюты столкнулась с рецессией.

Фото: br.rbth.com

"На российскую экономику наступившая рецессия влияет слабо, поскольку мы совершили существенный разворот с западного рынка на восточный. Германия, Франция, Италия и Австрия были нашими торговыми партнёрами. Но мы уже пару лет назад понимали, что этот рынок бесперспективный", — отметил эксперт.

По его словам, западный рынок стагнировал, имел минимальные темпы экономического роста. Вместе с этим специалист отметил, что РФ, хоть и сохраняет технологические связи с отдельными корпорациями из Франции, Германии, Швейцарии и других стран, перечисленные компании сильно не влияют на экономику России.

"Европа для нас — традиционный партнёр, но далеко не основной. Не на него надо делать ставку", — заключил собеседник издания.

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