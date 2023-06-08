Крупнейший банк США признал дедолларизацию мировой экономики

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский банк JPMorgan, входящий в число крупнейших финансовых организаций страны, обнаружил признаки начавшейся дедолларизации мировой экономики.

Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de

Однако аналитики банка полагают, что до полного крушения господства американской валюты ещё далеко, сообщает агентство Reuters.

Причины дедолларизации: повышение процентных ставок в США, а также санкции, в рамках которых были заморожены и выведены из глобальной банковской системы активы России.

Такие шаги американских властей заставили другие страны задуматься о том, чтобы бросить вызов главенству американской валюты. В первую очередь, речь о странах, которые входят в объединение БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

К нему, заметим, хотят присоединиться и другие государства. Ранее сообщалось, что стать членами БРИКС хотят сейчас 19 стран, в том числе Иран, Аргентина, Алжир, Египет, ОАЭ, Бахрейн, Индонезия.

Также известно, что в странах объединения ведётся дискуссия о возможности создания валюты для расчётов в торговле. Понятно, что процесс этот небыстрый, требуется учесть множество нюансов. Однако сам факт показателен.

И точно также понятно, что процесс дедолларизации только-только набирает обороты. Пока гегемония доллара США в международных торговых расчётах неоспорима. На него приходится более 86 процентов таковых. На долю евро — порядка шести процентов. На долю юаня — 4,5 процента.

Китайская валюта заметно укрепила позиции, но пока что доллар вне конкуренции. Впрочем, именно пока что.