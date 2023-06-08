Биржевой эксперт: рубль удерживает свои позиции

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национальная валюта России по результатам предыдущей торговой сессии упала на 0,6 процента. Доллар подорожал с 80,95 до значения 81,40. Он продолжает торговаться на этом уровне. Корреспонденты ФАН пишут об этом со ссылкой на биржевого аналитика ФБА "Экономика сегодня".

Фото: akchabar.kg

Эксперт проинформировал о данных Минфина за май текущего года. Профицит бюджета достиг 13 миллиардов рублей, и в целом это положительно.

"Однако с начала года дефицит бюджета остаётся на уровне 3,41 триллиона, — отметил специалист. — Хотя он и не сильно изменился: с января по апрель дефицит составлял 3,42 триллиона — как видим, даже немного подсократился".

На "поведение" рубля сейчас больше всего влияют геополитические факторы, в частности, новости о военной спецоперации и контрнаступлении, анонсированном Украиной, резюмировал биржевой эксперт.

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