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Эксперт Николаев: "отворот" Казахстана от России в сторону Китая будет неприятным

1:39
Экономика

Переориентация Казахстана на укрепление торгово-экономических отношений с Китаем может стать неприятным фактором для российской стороны, заявил в беседе с Рravda.ru главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

Эксперт Николаев: "отворот" Казахстана от России в сторону Китая будет неприятным
Фото: phonoteka

Ранее вице-премьер и глава Минторговли Казахстана Серик Жумангарин сообщил, что Астана намерена "поменять" ведущих торговых партнёров и хочет усиленно развивать отношения с Китаем. По подсчётам министра, к 2030 году объём торговли между странами превысит оборот со всеми государствами ЕС.

По словам эксперта Николаева, такой сценарий кардинально не отразится на российской экономике, но будет неприятен.

"Это некритично, безусловно, но это для российской экономики будет неприятно, потому что Казахстан — заметный экономический партнёр, где-то около четыре процента, я по памяти говорю, внешнего торгового оборота, примерно так, российского приходится на Казахстан", — пояснил Николаев.

Эксперт подчеркнул, что на фоне подобного решения Астаны говорить о "политическом антироссийском курсе" недопустимо. Казахстан действует прагматично и пытается развивать отношения с экономикой, которая стремительно развивается.

"Китайская экономика — быстрорастущая экономика. Это значит, что спрос, в том числе на импортируемые товары, предъявляется повышенный. То есть, с экономической точки зрения, Китай более привлекателен как внешний торговый партнёр для Казахстана", — резюмировал Николаев.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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