Компания МЭЛ готовится к серийному производству скоростных лифтов в Москве

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичный производитель МЭЛ готовит к серийному производству версию скоростных лифтов.

Фото: https://static.life.ru/publications/2020/4/31/1220858573716.5579.jpg

Чиновник подчеркнул, что за прошедший год на лифтовую отрасль России было оказано серьезное давление. Тем не менее, созданные условия для ведения бизнеса в Москве позволили компаниям не только сохранить свои позиции на рынке, но и увеличить объемы производства.

Компания МЭЛ в 2022 году разработала две новые модели скоростных лифтов. Высота конструкции достигает 2,2 метра, а грузоподъемность — до 2 тыс. кг. Планируется ежегодно выпускать по 500 лифтов.

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