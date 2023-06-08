Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичный производитель МЭЛ готовит к серийному производству версию скоростных лифтов.
Чиновник подчеркнул, что за прошедший год на лифтовую отрасль России было оказано серьезное давление. Тем не менее, созданные условия для ведения бизнеса в Москве позволили компаниям не только сохранить свои позиции на рынке, но и увеличить объемы производства.
Компания МЭЛ в 2022 году разработала две новые модели скоростных лифтов. Высота конструкции достигает 2,2 метра, а грузоподъемность — до 2 тыс. кг. Планируется ежегодно выпускать по 500 лифтов.
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