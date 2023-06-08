Экс-советник ЦРУ Рикардс: единая валюта БРИКС приведёт к краху США

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В случае создания союзом БРИКС единой централизованной валюты для стран-участниц, обрушится экономика США, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. По его мнению, доллар не просто потеряет позиции на международной финансовой арене, но и канет в Лету.

Фото: voskhodinfo.livejournal.com

На фоне санкционного давления США страны могут окончательно отказаться от доллара, что сильно подкосит западную финансовую гегемонию, считает советник ЦРУ.

"Это связано с введением новой основной валюты, которая может ослабить глобальную роль доллара и в конечном итоге вытеснить его в качестве ведущего платёжного и резервного средства", — заявил Рикардс The Daily Reckoning.

Кроме прочего, многие ключевые игроки на политической мировой арене опасаются хранить свои резервы в американской валюте из-за растущего недоверия и угрозы обесценивания доллара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.