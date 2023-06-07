Россия включится в создание иранского газового хаба для продажи СПГ на мировой рынок

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иран создаст газораспределительный центр в партнёрстве с Россией, Катаром и Туркменией.

Фото: newspotok.ru

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи рассказал, что Тегеран намерен создать газовый хаб на северном берегу Персидского залива.

Ранее сообщалось о стремительном росте цены на бензин на автозаправках Москвы.

По информации издания oilcapital.ru, о перспективах создания хаба сообщал вице-премьер РФ Александр Новак во время своего визита в Иран весной 2023 года. Тогда он раскрыл намерения "Газпрома" разрабатывать месторождения Ирана для производства СПГ и последующей продажи сжиженного природного газа на мировой рынок.

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