Иран создаст газораспределительный центр в партнёрстве с Россией, Катаром и Туркменией.
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи рассказал, что Тегеран намерен создать газовый хаб на северном берегу Персидского залива.
Ранее сообщалось о стремительном росте цены на бензин на автозаправках Москвы.
По информации издания oilcapital.ru, о перспективах создания хаба сообщал вице-премьер РФ Александр Новак во время своего визита в Иран весной 2023 года. Тогда он раскрыл намерения "Газпрома" разрабатывать месторождения Ирана для производства СПГ и последующей продажи сжиженного природного газа на мировой рынок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.