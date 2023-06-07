Банки стран ТС блокируют оплату электроники на рынок РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юридические лица РФ столкнулись с проблемой оплаты электроники. Банки Армении, Казахстана и Гонконга её блокируют, опасаясь западных санкций, сообщает EADaily.

Фото: newsru.cgtn.com

"Казахские, армянские и гонконгские банки всё чаще блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят процессоры, микросхемы и многое другое", — цитирует источник СМИ.

Связаны такие действия с введением десятого пакета санкций Соединённых Штатов Америки, которые пугают банковские учреждения, сотрудничающим с РФ. Кроме того, блокировке подвержены и поставки телекоммуникационного оборудования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.