В Польше фермеры протестуют против либерализации торговли с Украиной: "Не надо нам давать — достаточно не отбирать"

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фермеры в Польше организовали акцию протеста против ослабления ограничений при торговле с Украиной. Об этом заявили журналисты RMF FM.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

По данным СМИ, мероприятие проходит возле погранперехода в селе Медыка Подкарпатского воеводства. Возмущённые граждане сообщили о планах перекрыть дорогу № 28 в двух километрах от украинской границы.

"Не надо нам давать — достаточно не отбирать", — написали протестующие на плакатах.

Как отметили журналисты, фермеры прибыли на акцию на тракторах с прицепами. Представители организации "Обманутая деревня" подчеркнули, что граждане выступают против либерализации экономических отношений с Украиной.

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