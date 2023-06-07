Фермеры в Польше организовали акцию протеста против ослабления ограничений при торговле с Украиной. Об этом заявили журналисты RMF FM.
По данным СМИ, мероприятие проходит возле погранперехода в селе Медыка Подкарпатского воеводства. Возмущённые граждане сообщили о планах перекрыть дорогу № 28 в двух километрах от украинской границы.
"Не надо нам давать — достаточно не отбирать", — написали протестующие на плакатах.
Как отметили журналисты, фермеры прибыли на акцию на тракторах с прицепами. Представители организации "Обманутая деревня" подчеркнули, что граждане выступают против либерализации экономических отношений с Украиной.
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