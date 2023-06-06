Sohu: Путин пошутил про жадность Запада — и теперь не до смеха Германии

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин обладает отличным чувством юмора, что он неоднократно демонстрировал на публике. Однажды российский лидер пошутил про жадность Запада, напомнили авторы материала, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

Отмечается, что несколько лет назад американские официальные лица, равно как и пресса, начали кампанию по критике сотрудничества Германии и России в сфере энергетики. Акцент тогда делался на то, что покупка российского газа якобы делает немецкую экономику зависимой от РФ, подчёркивается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Тогда, выступая на перед участниками клуба "Валдай", Владимир Путин заметил, что на Западе сравнивают отношения России и Европы с "отношениями" икры и водки.

Но, напомнил Путин, и икра, и водка — это российские продукты. Впрочем, в этом суть политики Запада, который всегда стремится к собственному обогащению.

"Они ведь привыкли как? По известному принципу: сначала давай съедим твоё, потом каждый своё", — пошутил президент России.

Авторы материала полагают, что сегодня шутка президента России актуальна как никогда. Соединённые Штаты, проигрывая конкурентную борьбу за европейский газовый рынок, настроили Евросоюз против России.

Американцы уговорили Германию, "локомотив экономики Евросоюза", и другие европейские страны ввести санкции против России, которые в том числе ограничили поставки российского газа в Европу.

А потом, судя по всему, инициировали проведение диверсии на газопроводах "Северный поток". В результате Европе ничего не оставалось, кроме как покупать дорогой сжиженный природный газ из США.

По сути, это ещё одно подтверждение, что страны Запада ради прибыли пойдут на всё, даже если тем самым создадут друг другу проблемы. Как в данном случае, когда Вашингтон пренебрёг интересами Берлина.

Ведь рентабельность немецких промышленных предприятий во многом зависела как раз от российских энергоресурсов, которые обходились им куда дешевле американских.

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