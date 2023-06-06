Экономист Руслан Спинка рассказал, какой месяц лучше выбрать для оформления отпуска.
Специалист призвал посчитать, сколько рабочих дней в каждом месяце. Можно заметить, что самым невыгодным месяцем для отпуска является январь, сказал эксперт.
"Поскольку речь идёт о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август", — подчеркнул экономист, слова которого передаёт URA.RU.
Вместе с этим людям, которые планируют долго отдыхать, собеседник издания посоветовал оформлять отпуск рядом с официальными праздниками. Как напомнил Спинка, 12 июня граждане отмечают День России.
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Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.