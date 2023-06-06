Экономист Спинка назвал наиболее выгодный месяц для отпуска летом

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Руслан Спинка рассказал, какой месяц лучше выбрать для оформления отпуска.

Фото: Fotodom.ru

Специалист призвал посчитать, сколько рабочих дней в каждом месяце. Можно заметить, что самым невыгодным месяцем для отпуска является январь, сказал эксперт.

"Поскольку речь идёт о лете, то в текущем году месяцем с наибольшим количеством рабочих дней является август", — подчеркнул экономист, слова которого передаёт URA.RU.

Вместе с этим людям, которые планируют долго отдыхать, собеседник издания посоветовал оформлять отпуск рядом с официальными праздниками. Как напомнил Спинка, 12 июня граждане отмечают День России.

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