В последние недели розничные цены на бензин заметно поползли вверх на столичных заправках.
Московская топливная ассоциация (МТА) зафиксировала рост цен за бензин в Москве.
За прошлую неделю средневзвешенная цена на Аи-92 увеличилась на 12 копеек и составила 48,6 рубля за литр. Цена на Аи-95 выросла на 10 копеек и достигла 53,88 рубля за литр.
Ранее руководство "Газпрома" заявило о том, что нефть в России заканчивается.
Как сообщает издание newizv.ru, в середине мая биржевая цена на бензин АИ-95 поднялась до рекордного уровня. На торгах международной товарно-сырьевой биржи она перевалила за отметку 61 тысяча рублей за тонну.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.