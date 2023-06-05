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Цены на бензин на заправках Москвы растут еженедельно после майских выходных

0:54
Экономика

В последние недели розничные цены на бензин заметно поползли вверх на столичных заправках.

Цены на бензин на заправках Москвы растут еженедельно после майских выходных
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Московская топливная ассоциация (МТА) зафиксировала рост цен за бензин в Москве.

За прошлую неделю средневзвешенная цена на Аи-92 увеличилась на 12 копеек и составила 48,6 рубля за литр. Цена на Аи-95 выросла на 10 копеек и достигла 53,88 рубля за литр.

Ранее руководство "Газпрома" заявило о том, что нефть в России заканчивается.

Как сообщает издание newizv.ru, в середине мая биржевая цена на бензин АИ-95 поднялась до рекордного уровня. На торгах международной товарно-сырьевой биржи она перевалила за отметку 61 тысяча рублей за тонну.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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