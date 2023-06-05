Экс-конгрессмен США Рон Пол заявил, что из-за действий Москвы и членов БРИКС начался обвал американской валюты. Об этом написали в InfoBRICS.
"Система, построенная на долларе, рухнет. Это уже началось", — отметил политик.
По его мнению, новости о сделках, в которых не используется доллар, будут появляться ежедневно. Отказываться от этой валюты могут, например, КНР, Индия и РФ, сказал бывший конгрессмен. Также он подчеркнул, что из-за новой экономической политики лидерство доллара неизбежно прекратится.
"Это те трещины, которые нам видны", — добавил Пол.
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