Американский политик Рон Пол: Россия и страны БРИКС нанесли удар по мировому главенству доллара

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экс-конгрессмен США Рон Пол заявил, что из-за действий Москвы и членов БРИКС начался обвал американской валюты. Об этом написали в InfoBRICS.

Фото: akket. com

"Система, построенная на долларе, рухнет. Это уже началось", — отметил политик.

По его мнению, новости о сделках, в которых не используется доллар, будут появляться ежедневно. Отказываться от этой валюты могут, например, КНР, Индия и РФ, сказал бывший конгрессмен. Также он подчеркнул, что из-за новой экономической политики лидерство доллара неизбежно прекратится.

"Это те трещины, которые нам видны", — добавил Пол.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.