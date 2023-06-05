РИА Новости: китайцы назвали любимые продукты из России

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией на северо-востоке, перечислили российские продукты, которые пользуются особой популярностью в КНР.

Фото: Fotodom.ru

Так, согласно информации, Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка состоится 15-19 июня, где можно будет попробовать российские товары.

"В провинции Хэйлунцзян очень большой популярностью пользуются розовое золото, морепродукты, икра, пиво, конфеты, мёд, зерно, масло, торты и другие товары из России", — сообщили китайские власти РИА Новости.

Как подчеркнули источники, китайцы ценят российскую продукцию за отличное качество. Как подчеркнули власти провинции, у товаров из России большое будущее.

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