ОПЕК+ проинформировала о продлении нефтяной сделки и сокращении добычи

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

ОПЕК+ сообщила о решении продлить нефтяную сделку и сократить дополнительно добычу чёрного золота в 2024 году. Так, организация, куда входит и Россия, определила, что сократит добычу продукта до 1,393 млн б/с.

Фото: m.fotostrana.ru

Самое большое сокращение придётся на российскую сторону.

"Россия сможет производить 9,828 млн б/с, что на 650 тыс. б/с ниже текущей квоты. А с учётом добровольного сокращения добычи в 500 тыс. б/с, которое продлено до конца 2024 года, Россия будет добывать 9,328 млн б/с", — пишет ТАСС.

При этом Объединённые Арабские Эмираты получили разрешение на увеличение своей добычи от действующей квоты на 200 тысяч баррелей. Что же касается текущего 2023 года, что страны ОПЕК оставили действующими ранее заявленные показатели добычи чёрного золота.

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