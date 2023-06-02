За I квартал 2023 года в Удмуртии доля убыточных компаний составила 29%

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первые три месяца 2023 года доля убыточных компания в Удмуртии составила 29%. Об этом сообщает udm-info.ru.

Фото: 4esnok.by

Общая выручка предприятий сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сальдированный финансовый результат сократился на 40%.

Что касается абсолютных цифр, то сальдированный финансовый результат составил 12,7 млрд рублей. Финансовые показатели прибыльных компаний сократился на треть и составил 16,7 млрд рублей. При этом общая сумма убытка сократилась на 9% и составила 4 млрд рублей.

Наиболее негативные результаты демонстрировали компании, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых.

Стоит также отметить, что за I квартал 2023 года в экономики Удмуртии зафиксировано снижение рентабельности.

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