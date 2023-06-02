Российское компании полностью соблюдают запрет на поставки нефти в страны, поддержавшие потолок цен

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские компании чётко выполняют распоряжение президента РФ Владимира Путина о запрете поставок нефти и нефтепродуктов компаниям и частным лицам, которые поддержали потолок цен.

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Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу провёл заседание межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере. В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минфина, администрации президента, Федеральной таможенной и налоговой служб, нефтяных компаний, сообщает агентство "Прайм".

Участники совещания отметили безусловное выполнение указа президента от 27 декабря 2022 года "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты".

Напомним, в начале декабря прошлого года Евросоюз, США и Австралия объявили о введении потолка цен на российскую нефть, которая поставляется морским путём — не дороже 60 долларов за баррель.

Кроме того, в это же время вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти. А феврале начал действовать запрет на поставки из России в ЕС нефтепродуктов — дизельного топлива, мазута, бензина.

В конце декабря того же года президент России подписал указ, согласно которому запрещаются поставки нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен. Ограничительные меры действуют с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Но вполне вероятно, что действие указа будет продлено.

Тем более, что западные политики и чиновники заявляют о якобы эффективности потолка цен. То есть отказываться от него на Западе в данный момент не собираются.

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