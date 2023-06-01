Energy and Capital: США настигла быстрая месть за заморозку активов России

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты настигла быстра месть за заморозку российских активов, говорится в материале, опубликованном в издании Energy and Capital.

Фото: REX/Shutterstock

Отмечается, что Вашингтон использует положение доллара в мировой экономической системе для давления на конкурентов. В частности, США ввели обширные санкции против России, в том числе финансовые. И заморозили часть российских валютных активов. Однако Штаты довольно быстро поплатились за эти действия, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

На фоне антироссийских санкций многие страны начали искать альтернативу американским долларам. Недавно, например, стало известно, что Саудовская Аравия ведёт переговоры со странами БРИКС о присоединении к новой валюте, планы по созданию которой разрабатываются государствами, которые входят в это соглашение.

После введения американских санкций против России в мировой экономике произошли глобальные изменения. Многие страны мира задумались о диверсификации своих активов.

В материале отмечается, что большое влияние на эти процессы оказала инструкция, которая была представлена американской администрацией. В ней сказано что любые финансовые учреждения России могут стать объектом для санкций.

"После того, как Белый дом выпустил это послание, которое можно охарактеризовать как крупную ошибку, каждая страна на Земле внезапно проснулась и осознала, что большая часть их резервов находится под угрозой замораживания", — подчёркивается в материале.

Мировое сообщество поняло, что на месте России может оказаться любая другая страна. В итоге государства по всему миру начали искать пути снижения своей зависимости от США и их валюты.

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