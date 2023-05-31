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The Daily Reckoning: Россия может сорвать гениальную аферу США с нефтью

3:25
Экономика

Администрация Джо Байдена пытается манипулировать ценами на нефть, однако этот план может сорвать Россия, говорится в материале, опубликованном в издании The Daily Reckoning.

The Daily Reckoning: Россия может сорвать гениальную аферу США с нефтью
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Его автор, финансовый эксперт, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс напомнил, что в 1975 году в США был создан стратегический нефтяной резерв, который впоследствии стал одним из важнейших активов национальный безопасности страны. В материале отмечается, что нынешняя администрация обращается с нефтяным резервом страны как с кучей фишек в игре в покер, а не как с ценным ресурсов (говорится в материале "ПолитРоссии").

На момент вступления Байдена в должность президента в январе 2021 года американский стратегический нефтяной резерв оценивался в 600 миллионов баррелей.

На сегодняшний день этот показатель составляет 372 миллиона баррелей. Столь резкое падение запасов, полагает Рикардс, обусловлено нефтяными махинациями американской администрации.

Которая таким образом пыталась снизить инфляцию и цены на энергоресурсы перед промежуточными выборами в 2022 году.

"В некотором смысле это сработало. Инфляция упала до 7,1% в день выборов, а средняя цена обычного бензина по стране снизилась с 5,02 доллара за галлон до 3,54 доллара", — отметил Рикардс.

А раз так, то подобный трюк команда Байдена попытается проделать и перед президентскими выборами в 2024 году, считает эксперт.

Недавно Минэнерго США дало понять, что готовится восполнить стратегический нефтяной запас. А это предполагает, что в ближайшие годы США будут усиленными темпами скупать нефть. На бумаге этот план выглядит гениально.

В марте 2022 года нефть стоила около 120 долларов за баррель, когда в США начали распродажу из стратегического резерва. В день выборов в ноябре 2022 года цена на нее упала до 85 долларов за баррель. Так что теперь Байден выглядит как гениальный трейдер, который продает дорого и покупает дёшево, отметил Рикардс.

Но в этом "гениальном" плане есть изъян. Ситуация в мире крайне нестабильна и велика вероятность того, что в самое ближайшее время цены на энергоносители повысятся до рекордно высоких значений.

По мнению Джеймса Рикардса, президент России Владимир Путин в преддверии зимы может спровоцировать рост цен на газ и нефть.

Кроме того, большие опасения вызывает украинский конфликт, который превращается для США в геополитическую катастрофу. И в столь сложный период Соединённые Штаты могут вступить с минимальными запасами нефти, что грозит стране огромными неприятностями.

"Путин сможет использовать своё собственное нефтяное оружие, чтобы поднять цены на энергоносители до новых рекордно высоких значений. Всё ещё в значительной степени истощённые резервы оставят США без энергетической подушки, позволяющей защитить себя", — полагает Джеймс Рикардс.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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