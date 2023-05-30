Пушков указал на "неприятную деталь" в экономике, которую скрывает Вашингтон

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вашингтон всеми силами пытается скрыть неприятный факт об американской экономике от партнёров, чтобы оправдать упадок в стране, заявил сенатор Алексей Пушков.

Фото: https://runews24.ru/

Как подчеркнул Пушков, удивительный факт: но повышение госдолга страны совпадает с ростом экономических показателей.

"Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счёт гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на семь триллионов долларов. Эту неприятную "деталь" пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром", — заявил сенатор.

По словам сенатора, можно сделать вывод о прямой связи повышения госдолга и экономическим упадком и ростом в стране, однако, афишировать подобные "инструменты" Вашингтон не готов.

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