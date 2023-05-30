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Пушков указал на "неприятную деталь" в экономике, которую скрывает Вашингтон

0:51
Экономика

Вашингтон всеми силами пытается скрыть неприятный факт об американской экономике от партнёров, чтобы оправдать упадок в стране, заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков указал на "неприятную деталь" в экономике, которую скрывает Вашингтон
Фото: https://runews24.ru/

Как подчеркнул Пушков, удивительный факт: но повышение госдолга страны совпадает с ростом экономических показателей.

"Иными словами, рост экономики США во многом обеспечивается за счёт гигантского внешнего финансирования, уже превысившего их годовой ВВП почти на семь триллионов долларов. Эту неприятную "деталь" пропагандисты американской экономики предпочитают оставлять за кадром", — заявил сенатор.

По словам сенатора, можно сделать вывод о прямой связи повышения госдолга и экономическим упадком и ростом в стране, однако, афишировать подобные "инструменты" Вашингтон не готов.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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