NetEase: "чудо-трюк" России с энергоресурсами поставил Европу в тупик

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз вот уже несколько месяцев как не позволяет ввозить на территорию стран сообщества нефтепродукты из России. А кроме того, в ЕС поддержали потолок цен на бензин и дизель из РФ на уровне ста долларов за баррель, говорится в материале, опубликованном на китайском интернет-портале NetEase.

Фото: Fotodom.ru

Разумеется, расчёт был на то, чтобы нанести ущерб российской экономике. Но произошло то, чего никто не ожидал, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Отмечается, что ограничения против России спровоцировали колоссальные изменения на мировом энергетическом рынке. И более того, действия западных стран привели к неожиданным результатам: вместо того, чтобы разориться, Россия получила дополнительную прибыль.

План западных санкций предусматривал, что продажи российского дизельного топлива должны обвалиться. И на этом фоне России пришлось бы сильно снизить цены на свою продукцию, чтобы иметь возможность хоть как-то ее реализовать.

На бумаге план выглядел хорошо, но вот с его воплощением возникли проблемы.

По мнению авторов материала, Россией была разработана хитрая схема, которая позволила продавать нефтепродукты в обход ограничительных мер. И Евросоюз на эту схему попался.

Выяснилось, что Саудовская Аравия скупает огромные партии российских нефтепродуктов, которые используют для собственных нужд. А вот произведённые в Саудовской Аравии нефтепродукты отправляются на экспорт, в том числе в государства Евросоюза.

"Россия с партнёрами провернула чудо-трюк. Оказалось, что Россия за спиной у Запада зарабатывает сумасшедшие деньги, EC такое не могло присниться даже в самом страшном сне", — полагают авторы материала, опубликованного на интернет-платформе NetEase.

Отметим, на Западе продолжают заявлять, что потолок цен на российские энергоресурсы эффективен. Хотя, впрочем, чего ещё ожидать, коль скоро на реализацию этой идеи было затрачено столько усилий.

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