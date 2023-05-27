Есть вопросы к Украине: Греция отказывается одобрять 11-й пакет антироссийских санкций

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Греция отказывается поддерживать очередной, одиннадцатый по счёту, пакет антироссийских санкций, сообщает издание Politico.

Фото: Вадим Савицкий

И причину следует искать в действиях украинских властей, которые включили ряд греческих компаний в санкционные списки.

По той же причине отказывается поддержать этот санкционный пакет и Венгрия. Ранее в Будапеште заявили, что будут блокировать поддержку Украины до тех пор, пока в Киеве не снимут санкции с банка OTP.

"Греческие компании обвиняются как международные спонсоры войны, хотя они не нарушают ограничительные меры против России", — процитировало Politico слова одного из европейских дипломатов.

По данным издания, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пообещал разобраться с разногласиями, которые вызывает список. По словам дипломатов, он должен приступить к работе с украинцами над решением этой проблемы.

Это, надо сказать, свидетельствует о серьёзности проблемы. И о том, что в Брюсселе явно недооценили последствия действий Киева, который начал включать в свои санкционные списки европейские компании.

Надо полагать, что под давлением Евросоюза Украина пойдёт на уступки. Конечно, перед этим будет выдержана определённая пауза. Нельзя исключать и того, что в Киеве попытаются выторговать себе ещё какие-то преференции.

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