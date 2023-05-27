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Глава МВФ сообщила, когда ожидать превращения США в "тыкву"

2:21
Экономика

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева попросила власти США не затягивать с решением проблемы возможного дефолта. По её словам, от того, какой будет ситуация с американской валютой, зависит вся мировая экономика.

Глава МВФ сообщила, когда ожидать превращения США в "тыкву"
Фото: Liu Jie/Xinhua

По словам главы МВФ, рынок казначейских обязательств США всё ещё остается якорем стабильности мирового рынка. В случае, если он окажется поражён дефолтом, экономика мира окажется в опасном положении. Георгиева сравнила ситуацию со сказкой о Золушке, сообщает РИА "Новости".

"Решение будет найдено, но, конечно, всем обидно, когда решаемая проблема находится в руках политиков, которые продолжают тянуть до полуночи. Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему? Мы сталкиваемся не просто с потерей туфельки", — предупредила Георгиева.

Министерство финансов США предупредило конгресс, что не сможет в полном объёме обслуживать долговые обязательства в начале июня. Если, конечно, до той поры не будет принято решение о повышении потолка госдолга. Сейчас госдолг США превышает 31,4 триллиона долларов.

Республиканцы ранее были согласны повысить потолок на полтора триллиона долларов при сокращении расходов на 4,8 триллиона. Демократы настаивают на повышении потолка без каких-либо условий.

При этом и те, и другие заверяют, что дефолта не будет. Собственно, мало кто из наблюдателей сомневается, что сейчас повторяется тот же самый сценарий, что и в предыдущие годы, когда точно также тянули с повышением потолка госдолга.

И, конечно, едва ли можно назвать нормальной ситуацию, когда из-за американских внутриполитических споров зависит ситуация в мировой экономике. Уж если даже директор МВФ об этом говорит, то проблема действительно очень серьёзная. И вот именно её решением стоило бы заняться в первую очередь. Хотя, понятно, что ни США, ни их сателлиты в этом не заинтересованы, но всё же.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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