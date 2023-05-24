Экономист предостерёг россиян от рискованных видов кредитования

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов рассказал о тревожной кредитной статистике в России, которая свидетельствует о нездоровой экономической обстановке в стране.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Хазанов обратил внимание на то, что 46% россиян имеют кредиты. Этот показатель вырос в два раза с 2009 года. Экономист считает, что данная цифра говорит о рецессии экономики РФ.

Ранее экономист Александр Багманов рассказал о колебаниях цены на золото.

Хазанов н отметил, что важным критерием оценки экономического состояния страны является то, какой процент доходов население направляет на погашение займов.

"Если 20% населения будут направлять на погашение задолженности не менее 70% заработанных ими средств — это уже довольно рискованно", — объяснил эксперт.

Экономист посоветовал россиянам не брать кредиты в иностранной валюте с нефиксированными ставками и экспресс-кредиты.

"Следует быть осторожными при заимствовании средств на покупку большей по площади недвижимости (квартир или загородных домов) и на обучение — по ним возможно придётся очень долго расплачиваться", — предостерёг экономист.

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