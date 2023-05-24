AgoraVox: Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС вместо доллара

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны БРИКС смогут полностью отказаться от доллара, если создадут собственную валюту. Кроме того, это позволит ударить по антироссийской политике Вашингтона, заявили французские аналитики со ссылкой на предложение Бразилии.

Фото: akket. com

Доллар становится нежелательной валютой внутри союза БРИКС, подчеркнули обозреватели.

"Использование доллара (внутри БРИКС. — Прим.ред.) становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая". — пишет AgoraVox.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление аналитиков о том, что Запад теряет позиции перед растущим влиянием БРИКС. Так, согласно информации в союз намерены вступить ещё порядка 19 стран.

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