Financial Times: БРИКС заставит Запад признать поражение

Растущее влияние БРИКС угрожает гегемонии Запада и "Большой семёрке", заявил британский обозреватель Мартин Вольф.

Фото: syl.ru

По его словам, всё больше стран рассматривают союз БРИКС как к надёжному партнёру. Вольф уточнил, что G7 по-прежнему сможет решать вопросы в своих интересах, но влияние может потерять.

"Сейчас БРИКС, похоже, находится на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группой. Очевидно, что её членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников", — заявил Вольф в колонке для Financial Times.

Как уточнил обозреватель, как минимум 19 стран намерены в обозримом будущем вступить в БРИКС, что заставит Запад признать поражение в борьбе за гегемонию.

Сейчас в её составе:

Бразилия,

Россия,

Индия,

Китай,

ЮАР.

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