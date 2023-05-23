Baijiahao: у золотовалютных резервов РФ оказалась неприятная для США особенность

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты в финансовом противостоянии с Российской Федерацией столкнулись с проблемой, которая связана с российскими золотовалютными резервами, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: REX/ Shutterstock

Ранее стало известно, что Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира. С показателем ежегодного ВВП в 2,3 триллиона долларов РФ заняла восьмое место, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Отмечается, что финансовые ограничения, которые вводили страны Запада во главе с США, не дали ожидавшегося эффекта. Так что теперь многие эксперты по всему миру размышляют, почему же так произошло.

По мнению же авторов материала, феноменальная способность России противостоять санкциям во многом объясняется наличием мощных золотовалютных резервов.

Но даже не это главное. Дело в том, что они имеют крайне неприятную для США особенность. Еще несколько лет назад Россия начала избавляться от рискованных активов — в том числе долларов и американских казначейских облигаций.

Освободившиеся средства вкладывались в покупку золота. По мнению авторов материала, его было приобретено столько, что на сегодняшний день золотой запас Росси является одним из крупнейших в мире.

По мнению авторов материала, такой большой золотой запас делает экономику России фактически непробиваемой для западных санкций. Это самый надёжный актив, до которого к тому же США не могут добраться, поскольку он хранится на территории Российской Федерации.

Ну а кроме того, это вселяет уверенность в торговых партнёров России. Которые уверены, что РФ всегда сможет расплатиться, коль скоро у неё такие запасы золота.

Хотя, заметим, торговый профицит, несмотря на все сложности, остаётся для нашей страны положительным.

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