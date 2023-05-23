Outlook: страны G7 нанесли мощный удар по Индии очередными санкциями против России

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Группы семи нанесли мощный удар по Индии очередными антироссийскими мерами, отмечает индийское издание Outlook.

Фото: pravdaurfo.ru

Дело в том, что на недавнем саммите G7 в Японии было принято решение ввести ограничения на экспорт российских алмазов, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Однако как раз в Индии расположен один из основных центров по огранке алмазов. На долю предприятий в этом государстве приходятся девять из десяти огранённых алмазов. А на Россию приходится 30 процентов мировой добычи этих драгоценных камней.

Индийские трейдеры закупают их у компании "Алроса", против которой на Западе и хотят ввести санкции.

В материале отмечается, что решение G7 ввести санкции в отношении российских алмазов поставило под угрозу сохранение рабочих мест для примерно одного миллиона человек, которые работают на предприятиях в индийском городе Сурат.

Санкции против российских алмазов станет ударом для индийского центра торговли Surat Diamond, который и без того страдает от падения спроса, вызванного снижением мировой экономики.

При этом в руководстве компании говорят, что когда спрос на алмазы придёт в норму, ситуация ещё более ухудшится, поскольку удовлетворить этот спрос не получится из-за санкций.

Отметим, ранее введению ограничительных мер в этой сфере долго противилась и Бельгия. В городе Антверпен также много предприятий, куда поставляются российские алмазы.

Но в последнее время власти Бельгии перестали возражать против санкций. Надо полагать, сказалось давление со стороны других стран Евросоюза и США.

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