Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби прокомментировал "достижения" стран Евросоюза в поиске альтернативных источников природного газа и нефти. По словам министра, Европа пока не столкнулась с настоящими трудностями в плане дефицита энергоресурсов.
Как следует из его заявления, причина, по сути одна: "Единственное, что спасло человечество и Европу в этом году — это тёплая зима и снижение экономической активности".
Едва ли упование на тёплую зиму можно считать надёжным способом обеспечения энергобезопасности. О чём и заявил министр.
"В случае, если экономика вновь начнет набирать обороты в 2024 году, и настанет обычная зима — тогда, я думаю, худшее впереди", — сказал Саад Шерида аль-Кааби.
Катарский министр и его саудовский коллега принц Абдель Азиз бен Салман заявили на форуме, что в условиях нехватки инвестиций в нефтегазовую отрасль миру грозит энергетический кризис, сообщает "Интерфакс".
Саад Шерида аль-Кааби отметил, что если европейские страны смогут непредвзято относиться к поставщикам нефти и газа и проведут нужные переговоры, то им удастся найти "разумное решение проблем".
Отметим, страны Евросоюза рассматривают поставки природного газа из Катара как альтернативу поставкам российского газа. И эти поставки играют очень важную роль. Очевидно, что только США не в состоянии обеспечить спрос в странах Европы.
В Катаре, однако, неоднократно заявляли, что заинтересованы в долгосрочных контрактах на поставки газа. По примеру соглашений, заключаемых с китайскими компаниями.
Европейцы, в свою очередь, на заключение долгосрочных контрактов идут неохотно, поскольку они подразумевают поставки по определённым ценам.
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