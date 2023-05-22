Haber7: в мире намечается тренд на полный запрет доллара

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ряд стран запретил операции с американской валютой, поскольку США используют доллар в качестве оружия. Дело дошло до того, что даже в Ираке приняли решение "игнорировать доллар, с какой бы целью он не использовался", сообщает Haber7.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

14 мая в Ираке вступил в силу закон, нацеленный на распространение использования иракской национальной валюты — динара. Использование других денежных единиц, кроме местных, ведет к штрафу и тюремному заключению.

Как заявил генерал Хусейн аль-Тамими из Управления по борьбе с преступностью, нарушители этих обязательств будут:

вначале оштрафованы на один миллион иракских динаров,

затем осуждены на тюремный срок,

за третье нарушение срок лишения свободы будет удвоен, а лицензия на ведение бизнеса — отозвана.

При этом движение в направлении дедолларизации проводится даже не смотря на финансовый кризис, с которым сейчас борется правительство Мухаммеда Шиа аль-Судани.

США много лет употребляли мировую резервную валюту в качестве оружия, поэтому другим странам приходится обращаться к стратегии дедолларизации. В качестве альтернатив применяются использование национальных валют и валют третьих стран в обход доллара.

Россия на фоне украинского кризиса стала использовать национальную валюту и юань.

Саудовская Аравия также планирует экспортировать нефть в Китай за юани.

В Бангладеш власти заявили о намерении выплатить взнос за строительство новой АЭС россиянами в китайской валюте.

И это не сенсация — за последнее время китайская валюта всё чаще применяется для того, чтобы подорвать господство доллара.

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