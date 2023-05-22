Ряд стран запретил операции с американской валютой, поскольку США используют доллар в качестве оружия. Дело дошло до того, что даже в Ираке приняли решение "игнорировать доллар, с какой бы целью он не использовался", сообщает Haber7.
14 мая в Ираке вступил в силу закон, нацеленный на распространение использования иракской национальной валюты — динара. Использование других денежных единиц, кроме местных, ведет к штрафу и тюремному заключению.
Как заявил генерал Хусейн аль-Тамими из Управления по борьбе с преступностью, нарушители этих обязательств будут:
При этом движение в направлении дедолларизации проводится даже не смотря на финансовый кризис, с которым сейчас борется правительство Мухаммеда Шиа аль-Судани.
США много лет употребляли мировую резервную валюту в качестве оружия, поэтому другим странам приходится обращаться к стратегии дедолларизации. В качестве альтернатив применяются использование национальных валют и валют третьих стран в обход доллара.
И это не сенсация — за последнее время китайская валюта всё чаще применяется для того, чтобы подорвать господство доллара.
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