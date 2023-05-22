Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Exxpress: массовое производство Россией танков Т-90М стало главной проблемой для Запада
"Рыбарь": неизвестные БПЛА атаковали корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ в Чёрном море
Глава СВР Нарышкин: Лондон убеждает Евросоюз в нецелесообразности мира на Украине
Депутат Ананских: Европа запрещает Зеленскому останавливать транзит газа из РФ через Украину
РИА Новости: Нью-Йорк в будущем может полностью оказаться под водой
Диетолог Томиока из Японии назвала пять продуктов, которые она никогда не ест
Диетолог назвала три продукта, которые нужно включать в рацион для похудения
Пушилин: армия России ежедневно улучшает позиции на Авдеевском направлении
Учёные рассказали о пользе оливкового масла для сердечно-сосудистой системы

Haber7: в мире намечается тренд на полный запрет доллара

1:48
Экономика

Ряд стран запретил операции с американской валютой, поскольку США используют доллар в качестве оружия. Дело дошло до того, что даже в Ираке приняли решение "игнорировать доллар, с какой бы целью он не использовался", сообщает Haber7.

Haber7: в мире намечается тренд на полный запрет доллара
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

14 мая в Ираке вступил в силу закон, нацеленный на распространение использования иракской национальной валюты — динара. Использование других денежных единиц, кроме местных, ведет к штрафу и тюремному заключению.

Как заявил генерал Хусейн аль-Тамими из Управления по борьбе с преступностью, нарушители этих обязательств будут:

  • вначале оштрафованы на один миллион иракских динаров,
  • затем осуждены на тюремный срок,
  • за третье нарушение срок лишения свободы будет удвоен, а лицензия на ведение бизнеса — отозвана.

При этом движение в направлении дедолларизации проводится даже не смотря на финансовый кризис, с которым сейчас борется правительство Мухаммеда Шиа аль-Судани.

США много лет употребляли мировую резервную валюту в качестве оружия, поэтому другим странам приходится обращаться к стратегии дедолларизации. В качестве альтернатив применяются использование национальных валют и валют третьих стран в обход доллара.

  • Россия на фоне украинского кризиса стала использовать национальную валюту и юань.
  • Саудовская Аравия также планирует экспортировать нефть в Китай за юани.
  • В Бангладеш власти заявили о намерении выплатить взнос за строительство новой АЭС россиянами в китайской валюте.

И это не сенсация — за последнее время китайская валюта всё чаще применяется для того, чтобы подорвать господство доллара.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции

Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.

РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
ВС России наступают, стремясь взять Авдеевку в клещи
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Ситуация с ценами на Турцию вызвала смешанные чувства у туристов из России
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
Последние материалы
Депутат Ананских: Европа запрещает Зеленскому останавливать транзит газа из РФ через Украину
РИА Новости: Нью-Йорк в будущем может полностью оказаться под водой
Диетолог Томиока из Японии назвала пять продуктов, которые она никогда не ест
Диетолог назвала три продукта, которые нужно включать в рацион для похудения
Пушилин: армия России ежедневно улучшает позиции на Авдеевском направлении
Учёные рассказали о пользе оливкового масла для сердечно-сосудистой системы
Экс-посол Франции в США Жерар Аро заявил о невозможности для Украины победить РФ
Кардиолог Поляева объяснила, помогут ли избавиться от тромбов два литра воды в день
Огород своими руками: советы начинающему садоводу
Мария Миронова заступилась за Галкина*: "Васильева говорит ложь в интервью за деньги"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников