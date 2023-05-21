РИА Новости: цены на ресурсы в России решили установить угольные компании

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внутренние цены на коксующийся уголь начали расти вслед за мировыми. Это отразится на строительстве, производстве каучука, аммиака, пластмасс, смол и асфальта. Россия занимает третье место среди крупнейших экспортёров, но не может договориться с угольными компаниями. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Фото: pxhere. com

Минпромторг уже подал обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой урегулировать данный вопрос. По словам замминистра Виктора Евтухова, обещание угольных компаний повысить тарифы вслед за мировыми на 40 процентов "неприемлемо в текущих условиях".

"Порой выгоднее импортировать уголь, чем покупать у своих", — отметил эксперт по цифровизации и повышению эффективности горнодобывающей отрасли Роман Киселёв.

Он подчеркнул, что сейчас отрасль действует под мощным внешним давлением, поэтому необходимо найти решение проблемы внутри страны и рассмотреть возможности госрегулирования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.