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Президент Грузии объявила бойкот грузинской авиакомпании, начавшей полёты в Россию

2:04
Экономика

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о бойкоте авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила полёты в Россию после восстановления авиасообщения между двумя странами.

Президент Грузии объявила бойкот грузинской авиакомпании, начавшей полёты в Россию
Фото: РИА Новости

"Я объявляю бойкот авиакомпании Airzena (Georgian Airways)", — заявила она на брифинге. И кроме того, призвала присоединиться к бойкоту граждан Грузии.

Как утверждает Зурабишвили, авиакомпанию интересует только обогащение, и сейчас она "хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

Президент Грузии пообещала "воздерживаться от использования борта до тех пор, пока он будет в руках этой авиакомпании".

Ранее президент России Владимир Путин снял ограничения на полёты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Против возобновления авиасообщения выступила президент Грузии, которая ещё и предложила ввести визы для граждан России. Они были отменены в 2012 году, когда президентом был Михаил Саакашвили.

Впрочем, у Саломе Зурабишвили нет полномочий, чтобы принимать такие решения. Так что она может только требовать их принять, не более того.

Стоит заметить, что против возобновления авиасообщения с Россией выступили также США и Евросоюз.

Здесь, однако, есть нюанс: министр экономики Грузии Леван Давиташвили после возобновления авиасообщения говорил, что его страна ожидает получить в течение года прибыль в размере от 300 до 400 миллионов долларов.

По его же словам, в 2019 году доход от российских туристов составлял до одного миллиарда долларов. При том, что в прошлом году весь туристический доход Грузии составил 3,5 миллиарда долларов.

Понятно, что на этом фоне заявления Саломе Зурабишвили звучат не то чтобы убедительно.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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