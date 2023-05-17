Экономист Александр Разуваев напомнил, что 100 лет назад в нашей стране тоже были заморожены зарубежные активы, но молодое советское государство вернуло часть средств на родину. Современные экономисты тоже делают успехи в этом направлении.
Ранее председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила, что экономисты РФ сумели восстановить права российских инвесторов на сумму около трёх триллионов рублей.
Разуваев провёл исторические параллели. Он рассказал, что в период становления СССР Чехословакия присвоила золото Александра Колчака.
Экономист похвалил работу Центробанка РФ и выразил уверенность в том, что сотрудники ЦБ "работают вместе с чекистами".
"Более того, я так понимаю, что мы хотим предложить Западу сделку. Замороженные активы на какую-то часть замороженных резервов. В этом случае нам желательно всё-таки разогнать наши котировки, чтобы торговаться было удобней", — цитирует слова Разуваева ФАН.
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