Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
MWM: танк Т-14 "Армата" ВС РФ впервые принял участие в боевых действиях на Украине
О целебных свойствах грибов-вешенок рассказала диетолог
Нутрициолог Музыченко перечислила россиянам семь продуктов-антидепрессантов
СБУ захватила в Херсоне российскую "медсестру-разведчицу", помогавшую наносить удары по базам ВСУ
Рогов рассказал, почему киевские власти продолжают оттягивать контрнаступление
МК: актёр Александр Михайлов после поездки в Донбасс предрёк завершение СВО в октябре
Эксперт Гордеев объяснил, можно ли варить сосиски прямо в плёнке
АиФ: актёра РФ Дмитрия Назарова удивила собственная жена Ольга Васильева
Терапевт: увеличение потребления алкоголя увеличивает риск развития рака

Экономист рассказал о хитрой стратегии Цетробанка РФ: Мы хотим предложить Западу сделку

1:06
Экономика

Экономист Александр Разуваев напомнил, что 100 лет назад в нашей стране тоже были заморожены зарубежные активы, но молодое советское государство вернуло часть средств на родину. Современные экономисты тоже делают успехи в этом направлении.

Экономист рассказал о хитрой стратегии Цетробанка РФ: Мы хотим предложить Западу сделку
Фото: pixabay.com

Ранее председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила, что экономисты РФ сумели восстановить права российских инвесторов на сумму около трёх триллионов рублей.

Разуваев провёл исторические параллели. Он рассказал, что в период становления СССР Чехословакия присвоила золото Александра Колчака.

Экономист похвалил работу Центробанка РФ и выразил уверенность в том, что сотрудники ЦБ "работают вместе с чекистами".

"Более того, я так понимаю, что мы хотим предложить Западу сделку. Замороженные активы на какую-то часть замороженных резервов. В этом случае нам желательно всё-таки разогнать наши котировки, чтобы торговаться было удобней", — цитирует слова Разуваева ФАН.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

ВКС России 16 мая нанесли самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
МК: граждан из РФ проинформировали, как реагировать на антироссийские выкрики в Турции
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Тёмные традиции" Берлина. Германия снова воюет с Россией
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
Ночная атака на Киев была исключительной по плотности
Ночная атака на Киев была исключительной по плотности
Последние материалы
О целебных свойствах грибов-вешенок рассказала диетолог
Нутрициолог Музыченко перечислила россиянам семь продуктов-антидепрессантов
СБУ захватила в Херсоне российскую "медсестру-разведчицу", помогавшую наносить удары по базам ВСУ
МК: актёр Александр Михайлов после поездки в Донбасс предрёк завершение СВО в октябре
Рогов рассказал, почему киевские власти продолжают оттягивать контрнаступление
Экономист рассказал о хитрой стратегии Цетробанка РФ: Мы хотим предложить Западу сделку
Эксперт Гордеев объяснил, можно ли варить сосиски прямо в плёнке
АиФ: актёра РФ Дмитрия Назарова удивила собственная жена Ольга Васильева
Терапевт: увеличение потребления алкоголя увеличивает риск развития рака
Марков оценил новую эмблему выборов в РФ: Z не поставили
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников