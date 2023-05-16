Ракетный удар ВСУ по Одесскому месторождению газа в Чёрном море привёл к тому, что Крым остался без собственного газа, а местная газодобывающая компания понесла значительные убытки, сообщает EADaily.
Украина атаковала морские платформы в июне 2022 года. Это спровоцировало почти полное прекращение добычи природного газа.
"По сути, морская добыча для нас была 90% той добычи, которую предприятие осуществляло в рамках производственной деятельности… На 2023 год предприятие планирует иметь дефицит бюджета в размере 5 млрд рублей", — объяснил замгендиректор "Черноморнефтегаза" Олег Гринь.
Ранее сообщалось, что Россия и Ирак обвалили продажу американской нефти в Индию.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.