Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев пошутил про экономическое состояние России.

Андрей Нечаев выступил на всероссийском экономическом форуме "Финмаркет" в Екатеринбурге.

"Не то плохо, что мы в ж…., а что мы решили в ней обустраиваться. Решили обои поклеить", — сказал глава партии "Гражданская инициатива".