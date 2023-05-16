Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев пошутил про экономическое состояние России.
Андрей Нечаев выступил на всероссийском экономическом форуме "Финмаркет" в Екатеринбурге.
"Не то плохо, что мы в ж…., а что мы решили в ней обустраиваться. Решили обои поклеить", — сказал глава партии "Гражданская инициатива".
Ранее экс-министр Андрей Нечаев объяснил, что основную угрозу российской экономики несут технологические санкции.
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