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Bloomberg: Китай посетит крупная российская делегация, подготовку визита "держат в тени"

1:30
Экономика

На следующей неделе в Китай отправится крупная российская делегация во главе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает агентство Bloomberg. В столь представительном составе делегация из РФ посетит КНР впервые за четыре года.

Bloomberg: Китай посетит крупная российская делегация, подготовку визита "держат в тени"
Фото: trans.ru

По данным агенства, делегация посетит Российско-китайский бизнес-форум в Шанхае 23 мая. Кроме Мишустина туда отправится вице-премьер Александр Новак, планирует поехать Олег Дерипаска, также приглашены предприниматели Андрей Мельниченко ("Еврохим", производство удобрений), Алексей Мордашов ("Северсталь", металлургия) и другие.

Bloomberg отмечает, что все они находятся под западными санкциями и будут ли присутствовать в Китае лично, неясно.

У Мишустина, по данным агентства, запланирована встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Стоит заметить, что официальных комментариев на сей счёт пока нет ни от российской, ни от китайской стороны.

Как утверждает Bloomberg, "и Россия, и Китай держали подготовку к мероприятию в тени, ни одна из сторон официально не объявила об участии Мишустина или о том, кто к нему присоединится".

При этом в материале агентства подчёркивается, что возможный визит российской делегации в Шанхай станет подтверждением процветающего экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

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Мирный план Китая
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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