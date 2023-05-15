Reuters: лидеры G7 намерены ограничить экспорт в Россию "военных" товаров

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны "Большой семёрки" намерены ограничить экспорт товаров в РФ, которые может использовать армия в "военных целях", сообщили аналитики.

Фото: 4esnok.by

Так, на предстоящем саммите в Японии, лидеры G7 намерены обсудить ограничение поставок товаров в Россию, которые могут "поддерживать российские военные силы".

"Официальные лица США также ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям, чтобы, по крайней мере, для определённых категорий товаров любой экспорт был автоматически запрещён, если они не включены в список разрешённых товаров", — пишет Reuters.

О каких товарах конкретно идёт речь, СМИ не сообщают. Однако, по мнению Вашингтона и "Большой семёрки", такой шаг позволит "закрыть бреши" в рестрикциях против Москвы.

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