Bloomberg: Китай помог Европе с газом, но сказка может закончиться в любой момент

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время прогноз насчёт ситуации на газовом рынке Европы выглядит довольно оптимистично. Причина в том, что после окончания отопительного сезона европейские подземные хранилища сохранили высокие запасы.

Фото: m.123ru.net

Цены на топливо упали. Но эта ситуация может измениться в один момент, говорится в материале агентства Bloomberg.

Во многом наполнить хранилища Европе помог Китай. Точнее сказать, политика китайских властей относительно жёстких ограничений во время пандемии Covid-19. Ожидалось, что после снятия ограничений спрос на газ со стороны китайских компаний стремительно восстановится.

Однако этого, то есть стремительного восстановления спроса, не произошло. А это, соответственно, помогло европейским компаниям увеличить закупки сжиженного природного газа в США, Катаре и других странах.

Сейчас же производства в Китае постепенно набирают обороты. Пока что потребность этой страны в СПГ не слишком высока, чтобы спровоцировать обострение конкуренции на рынке, но всё может быстро измениться.

При неблагоприятном развитии событий Европа не сумеет быстро пополнить газохранилища и предотвратить кризис зимой. Поэтому властям Евросоюза и входящих в сообщество государств необходимо разработать долгосрочную стратегию по закупкам голубого топлива, подчёркивается в материале Bloomberg.

Напомним, часть государств Евросоюза отказалась от поставок трубопроводного газа из России, сделав ставку на сжиженный природный газ. Но стоит заметить, что одновременно значительно возросли и поставки СПГ в Европу с месторождений, расположенных в нашей стране.

Причём даже в страны, которые ранее российский газ практически не закупали. Например, в Испанию.

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Бедные европейцы! Только с газом разобрались и тут новый удар