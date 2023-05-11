В отношении Челябинского завода олигарха Игоря Зюзина начата проверка Росприроднадзора. Об этом сообщает издание kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там уточнили, что намерены проанализировать разрешительную и отчётную документацию, собрать пробы сточной и природной воды, а также изучить производственные отходы и промышленные выбросы.
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