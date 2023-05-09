Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Sun: эксперты проинформировали, как решить проблему частых ночных пробуждений
Тугой ход педали сцепления: почему это происходит
Глава Нижегородской области Никитин опубликовал видео с Захаром Прилепиным, снятое в больнице
В Штатах метеорит упал в спальню жилого дома
Ольга Слуцкер опубликовала видео последнего танца с модельером Юдашкиным под песню "Сансара"
Певица Алла Пугачёва в День Победы опубликовала архивные снимки с ветеранами
Топ-4 продуктов с максимальным содержанием витамина D
Гул от шин при езде на высокой скорости: почему это происходит
РВ: боевик ВСУ показал участок "дороги смерти" на Бахмут, где уничтожена гора бронетехники

Baijiahao: США получили четыре плохие новости из-за действий России

2:06
Экономика

Соединённые Штаты получили несколько плохих новостей, которые имеют отношение к деятельности России, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: США получили четыре плохие новости из-за действий России
Фото: Fotodom.ru

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер однажды сказал: "Тот, кто контролирует продовольствие, контролирует людей. Тот, кто контролирует энергию, контролирует континенты. Тот, кто контролирует деньги, контролирует мир".

Авторы материала полагают, что Россия в своём противостоянии с США руководствуется принципами, о которых говорил Киссинджер.

В частности, подчёркивается, что началось "восстание", которое может превратить американский доллара в макулатуру. Россия не стала молча наблюдать, как Запад пытается украсть её активы. И решила в ответ лишить Соединённые Штаты главного козыря — их валюты, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

По мнению китайских экспертов, одна за другой в Соединённых Штатах получили четыре новости, которые едва ли кого обрадовали в Вашингтоне. И эти новости связаны с политикой дедолларизации, инициатором которой стала Россия.

Во-первых, стало известно о планах государств АСЕАН отказаться от использования доллара, евро, йены, фунта стерлингов и заменить их своими национальными валютами.

Во-вторых, Индия и Малайзия объявили о переходе на индийские рупии в двусторонних расчётах.

В-третьих, Бангладеш заплатит России за строительство атомной электростанции юанями.

В-четвёртых, Аргентина объявила о том, что будет оплачивать юанями импорт товаров из Китая.

В материале ещё не упомянули о том, что в марте Бразилия и Китай заключили соглашение, в соответствии с которым переходят на оплату в национальных валютах в двусторонней торговле.

На самом деле, это знаковое событие, поскольку Китай находится на первом месте в числе торговых партнёров южноамериканского государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мировой финансовый крах: СКОРО. Выстоит ли Россия? Точный прогноз
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Опубликованы видеокадры взрыва дрона ВС России в руках военнослужащего ВС Украины
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Последние материалы
Ольга Слуцкер опубликовала видео последнего танца с модельером Юдашкиным под песню "Сансара"
Певица Алла Пугачёва в День Победы опубликовала архивные снимки с ветеранами
Топ-4 продуктов с максимальным содержанием витамина D
Гул от шин при езде на высокой скорости: почему это происходит
РВ: боевик ВСУ показал участок "дороги смерти" на Бахмут, где уничтожена гора бронетехники
Минобороны: ВС России нанесли удар по резервам и складам боеприпасов украинской армии
Ошибки, которые могут совершить водители перед началом движения
Какое важное преимущество ВСУ наконец-то вырубила российская армия
МК: Бендин призвал ВС России использовать аэростаты и дирижабли в зоне спецоперации на Украине
Российские военные ликвидировали сотрудника офиса Зеленского в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников