Baijiahao: США получили четыре плохие новости из-за действий России

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты получили несколько плохих новостей, которые имеют отношение к деятельности России, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: Fotodom.ru

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер однажды сказал: "Тот, кто контролирует продовольствие, контролирует людей. Тот, кто контролирует энергию, контролирует континенты. Тот, кто контролирует деньги, контролирует мир".

Авторы материала полагают, что Россия в своём противостоянии с США руководствуется принципами, о которых говорил Киссинджер.

В частности, подчёркивается, что началось "восстание", которое может превратить американский доллара в макулатуру. Россия не стала молча наблюдать, как Запад пытается украсть её активы. И решила в ответ лишить Соединённые Штаты главного козыря — их валюты, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

По мнению китайских экспертов, одна за другой в Соединённых Штатах получили четыре новости, которые едва ли кого обрадовали в Вашингтоне. И эти новости связаны с политикой дедолларизации, инициатором которой стала Россия.

Во-первых, стало известно о планах государств АСЕАН отказаться от использования доллара, евро, йены, фунта стерлингов и заменить их своими национальными валютами.

Во-вторых, Индия и Малайзия объявили о переходе на индийские рупии в двусторонних расчётах.

В-третьих, Бангладеш заплатит России за строительство атомной электростанции юанями.

В-четвёртых, Аргентина объявила о том, что будет оплачивать юанями импорт товаров из Китая.

В материале ещё не упомянули о том, что в марте Бразилия и Китай заключили соглашение, в соответствии с которым переходят на оплату в национальных валютах в двусторонней торговле.

На самом деле, это знаковое событие, поскольку Китай находится на первом месте в числе торговых партнёров южноамериканского государства.

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