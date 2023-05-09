Журналисты заявили, что члены Европарламента во вторник, девятого мая, проголосуют за ускорение милитаризации экономики Евросоюза.
О решении парламентариев рассказали в Politico. Чтобы реализовать предлагаемые меры, власти потратят 500 миллионов евро из бюджета объединения и один миллиард евро из Фонда мира, подчеркнули в СМИ.
В Европарламенте надеются утвердить акт до 31 мая, сообщили в издании. По его данным, чиновники проголосуют в ускоренном режиме.
Милитаризация включает в себя увеличение объёмов производства боеприпасов и амуниции, поддержку военной промышленности с помощью средств бюджета ЕС. За инициативу выступают Европейская народная партия, либералы и зелёные.
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