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Рубль снижается к основным валютам на фоне опасений новых санкций и пониженной активности

0:56
Экономика

Единая валюта Европы, китайский юань и доллар США демонстрируют умеренное подорожание в ходе торговой сессии на Мосбирже 8 мая.

Рубль снижается к основным валютам на фоне опасений новых санкций и пониженной активности
Фото: akchabar.kg

Рубль опускается по отношению к ключевым валютам мира в связи с пониженной активностью торгов в официальный выходной день. Кроме того, сказались опасения относительно введения очередных санкций против России, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:00 (мск), курс национальной валюты США достиг отметки в 77,9 рубля. Этот показатель на 57,25 копейки выше значения, зафиксированного на момент закрытия предыдущей сессии. За евро давали в указанное время 86,2 рубля — он подорожал сегодня на 76,75 копейки.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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