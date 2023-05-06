NetEase: Путин выбрал удачный момент для мести Западу за заморозку активов России

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Путин выбрал удачный момент, чтобы отомстить Западу за заморозку российских активов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: ya.ru

В материале отмечается, что сам по себе факт заморозки активов российского Центробанка — а это порядка 300 миллиардов долларов — является нарушением международного права. А предложения пустить эти средства на "восстановление Украины" и вовсе не должны звучать вслух, подчёркивают китайские эксперты (перевод материала "ПолитРоссии").

При этом Москва долго не давала ответа на действия коллективного Запада. Но недавно президент России подписал указ, по которому под временное управление будут взяты активы западных компаний, если США и Евросоюз посмеют конфисковать российские активы.

По мнению авторов материала, есть три причины, по которым Россия решила дать ответ только спустя год после того, как Запад принял решение о заморозке российских активов.

Во-первых, за этот год Россия смогла оценить, какой реальный эффект имеют западные санкции. Этот анализ позволил взвесить риски и принять решение, когда безопаснее нанести ответный удар за арест активов.

Во-вторых, указ был подписан президентом России как раз в тот момент, когда на Западе стали обсуждать замену секторальных санкций на тотальное эмбарго поставок товаров в Российскую Федерацию. Москва дала понять, что готова на радикальные действия, если такое решение западные страны и в самом деле примут.

В-третьих, Россия всё теснее сотрудничает с развивавющимися странами, постепенно заполняя пробелы, появившиеся после отказа западных компаний от сотрудничества. А следовательно, экономическое сотрудничество с Европой становится не таким важным, чтобы и дальше заботиться о западных инвестициях.

При этом в указе Владимира Путина говорится, что активы западных компаний могут перейти под временное управление. Эти временные рамки не обозначены, но подобные намерения не противоречат международному праву. В отличие от действий Запада.

Авторы материала отмечают, что такой подход России оказался более умным, нежели действия по замораживанию российских активов, предпринятые США и Евросоюзом.

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