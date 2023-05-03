Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по милитаризации ЕС в ускоренном темпе. Так, согласно информации, приоритетным направлением союза станет производство оружия.
Направление планируют сделать приоритетным в экономическом секторе, как, к примеру, зелёная энергетика.
"Еврокомиссия согласовывает со странами ЕС инициативу о приоритетном финансировании военной промышленности, в первую очередь производства боеприпасов", — цитирует документ ТАСС.
При этом ЕК планирует странам Евросоюза, которые "охотно" инвестируют в промышленность "изъятие из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга". То есть, сокращение финансовых обязательств перед союзом.
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