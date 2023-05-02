ОПЕК+ начала добровольное снижение добычи нефти

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ряд стран союза ОПЕК+ накануне встречи министерского мониторинга альянса в апреле заявила о добровольном сокращении добычи нефти. С начала мая государства, в том числе и крупные игроки рынка, такие как Саудовская Аравия, снизят показатели до 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Так, согласно информации, добровольные ограничения продлятся до конца текущего года:

Саудовская Аравия — на 500 тыс. баррелей в сутки,

Ирак — на 211 тыс. баррелей в сутки,

ОАЭ — на 144 тыс. баррелей в сутки,

Кувейт — на 128 тыс. баррелей в сутки,

Казахстан — на 78 тыс. баррелей в сутки,

Алжир — на 48 тыс. баррелей в сутки,

Оман — на 40 тыс. баррелей в сутки,

Габон — на 8 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщили в ОПЕК, подобные шаги должны стабилизировать нефтяной рынок. Россия, в свою очередь, сократила добычу чёрного золота ещё раньше, показатель снизили на 500 баррелей в сутки.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что сокращение добычи чёрного золота Россией на Западе назвали "оружием" и потребовали от ОПЕК консультацию по действиям Москвы.

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