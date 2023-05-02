Forbes: российская экономика оказалась устойчивее, чем на Украине и в Евросоюзе

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономика Украины оказалась в бедственном положении, из-за чего страдают страны Европы и не могут сдержать инфляцию, заявили аналитики.

По их мнению, несмотря на давление со стороны Запада, России удалось не только удержать экономические показатели, но и повысить их.

"Российская экономика на удивление устойчива, во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции", — пишет Forbes.

Так, по данным аналитиков, спад в части европейских стран, например, Германии и Франции составит не менее 0,3 процента в текущем году.

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