В конце 2024 году богатым россиянам придется уплатить подоходный налог с капитала

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце 2024 года некоторым вкладчикам российских банков придется уплатить подоходный налог в размере 13%. НДФЛ будет рассчитан по простой формуле, учитывающей размер накопленного капитала, полученных процентов и ставку Центрального банка.

При этом налог коснется только тех вкладчиков, у которых на счетах более одного миллиона рублей.

Как отметил финансовый аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в интервью Телеканалу "360", обычные вкладчики этого не почувствуют, так как мало у кого есть такие большие суммы на банковских счетах. Эта мера касается только премиальных клиентов кредитных организаций, которые обычно имеют счета в так называемом "прайвет-банкинге".

Чтобы пользоваться такими программами, как карты и элитные привилегии, необходимо иметь не менее двух миллионов рублей на счету. При этом Голубовский рекомендовал не держать крупные суммы на депозитных счетах банков, а вместо этого обратить внимание на биржу, где можно заработать больше, но все заработанные суммы подлежат налогообложению.

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