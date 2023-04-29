Повышение тарифа транспортировки нефти по "Дружбе" оплатит Европа

Украина обсуждает возможность повышения тарифа на транзит российской нефти через свою территорию, предлагая варианты его этапного роста. Это уже второе удорожание тарифа в текущем году, сообщает oilcapital.ru.
Украина обсуждает возможность повышения тарифа напрямую со странами-получателями нефти через "Дружбу". В то же время "Транснефть" не принимает участие в переговорах, однако получила уведомление по этому поводу.
Несмотря на это, рост тарифа по украинской территории должен быть согласован с Минэнерго РФ и "Транснефтью", которая исторически оплачивает транзит через Украину. В будущем планируется, что европейские страны, получающие нефть по "Дружбе" (Словакия, Венгрия, Чехия), будут платить Украине за транспортировку нефти.
На данный момент диспетчеризацией потоков нефти через нефтепровод занимается "Транснефть". Однако в случае исключения ее из схемы, Словакии, Венгрии и Чехии придется формировать штат специалистов, которые будут осуществлять контроль на пограничных точках нефтепровода.
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