Повышение тарифа транспортировки нефти по "Дружбе" оплатит Европа

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина обсуждает возможность повышения тарифа на транзит российской нефти через свою территорию, предлагая варианты его этапного роста. Это уже второе удорожание тарифа в текущем году, сообщает oilcapital.ru.

Украина обсуждает возможность повышения тарифа напрямую со странами-получателями нефти через "Дружбу". В то же время "Транснефть" не принимает участие в переговорах, однако получила уведомление по этому поводу.

Несмотря на это, рост тарифа по украинской территории должен быть согласован с Минэнерго РФ и "Транснефтью", которая исторически оплачивает транзит через Украину. В будущем планируется, что европейские страны, получающие нефть по "Дружбе" (Словакия, Венгрия, Чехия), будут платить Украине за транспортировку нефти.

На данный момент диспетчеризацией потоков нефти через нефтепровод занимается "Транснефть". Однако в случае исключения ее из схемы, Словакии, Венгрии и Чехии придется формировать штат специалистов, которые будут осуществлять контроль на пограничных точках нефтепровода.