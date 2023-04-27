Sohu: Путин разработал идеальный план мести Западу за провокации

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин нашёл отличный способ отомстить Западу во главе с США за санкции и многочисленные провокации, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Отмечается, что на встрече министров иностранных дел стран Группы семи, которая прошла в Японии на прошлой неделе, обсуждалась возможность конфискации замороженных на Западе российских активов. Однако очень быстро последовала ответная реакция России, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Президент России во вторник подписал указ об ответных мерых на изъятие активов России за рубежом. Согласно документу, власти РФ будут вводить временное управление в отношении имущества и активов недружественных стран, если те конфискуют российскую собственность за рубежом.

То есть, если США и их союзники будут присваивать материальные ценности России, то в ответ их активы будут переводиться под внешнее управление.

"Путин придумал оригинальный способ отомстить", — подчёркивают авторы материала, опубликованного на интернет-платформе Sohu.

По их мнению, по самым скромным оценкам, Россия может получить доступ к иностранным активам стоимостью в десятки миллиардов долларов.

И если это произойдёт, то Запад понесет весьма ощутимый урон — финансовый и репутационный. Весь мир увидит, что те же США при всём своём влиянии и могуществе также имеют уязвимости.

И что ещё хуже для Запада, пример России может вдохновить другие страны на более жёсткую реакцию на провокации США и их партнёров.

Впрочем, куда больший резонанс имела другая тема, которая якобы обсуждается G7 — полный запрет на экспорт в Россию, за исключением продуктов питания и лекарств.

Насколько можно понять, лоббируют эту идею США. В Вашингтоне хотели бы, чтобы решение было принято к саммиту лидеров стран Группы семи, которая пройдёт в середине следующего месяца.

Между тем, в Японии и в Евросоюзе заявляют, что принять решение о практически полном запрете на экспорт в Россию практически невозможно.

Насколько эти сообщения соответствуют истине, сказать пока сложно. Во всяком случае, не было официальных комментариев на этот счёт.

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Секретный план Запада показали на весь мир: что уготовлено России?