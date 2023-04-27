Видеохостинг RuTube не планирует потратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры и запуск новых сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром Медиа".
Ранее в российской прессе появилась информация, что RuTube планирует догнать YouTube по ключевым техническим показателям, для чего потребуется примерно 30 млрд рублей, передает ТАСС.
Согласно приведенной информации, компания планировала приобрести новые серверы и расширить сеть доставки контента.
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